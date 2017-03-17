Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»

Публикации за 17.03.17

Министерство образования и науки РФ предложило предоставлять женщинам, которые родили ребенка во время получения высшего или среднего профессионального образования, возможность перехода с платного обучения на бюджетное. Проект подобного приказа, разработкой которого вело министерство, размещен на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В частности, в документе предлагается дополнить порядок, а также случаи перехода лиц, которые обучаются по образовательным программам, соответствующим среднему профессиональному и высшему образованию, с платной на бесплатную форму обучения, передает «Звезда».

Москва, Иван Гридин

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