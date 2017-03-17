NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 17.03.17

Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»

Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»

Министерство образования и науки РФ предложило предоставлять женщинам, которые родили ребенка во время получения высшего или среднего профессионального образования, возможность перехода с платного обучения на бюджетное. Проект подобного приказа, разработкой которого вело министерство, размещен на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В частности, в документе предлагается дополнить порядок, а также случаи перехода лиц, которые обучаются по образовательным программам, соответствующим среднему профессиональному и высшему образованию, с платной на бесплатную форму обучения, передает «Звезда».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.03.17

В Чите шестеро школьников из «групп смерти» попали в психбольницу. Четверо из них из благополучных семей. / Ученые нашли ген дряхления мозга. Его купирование позволит сохранить людям ясность ума. / В Нефтеюганске два врача-хирурга ответят за смерть девочки.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter