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Политика

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Публикации за 03.04.17

Минобрнауки: родивших студенток будут переводить на бюджет / Вопрос решится в течение года
Фото: Zampolit

Минобрнауки: родивших студенток будут переводить на бюджет Вопрос решится в течение года

Студентки – молодые матери, после родов смогут переводиться на бюджетную форму обучения уже в следующем учебном году. Такое заявление сделал глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Я думаю, что уже к следующему учебному году это уже все будет отлажено», – приводит РИА «Новости» слова Васильевой. Министр также пояснила, что после общественного обсуждения проекта Минобрнауки направит его в Минюст. Если норму примут, она начнет действовать уже через 10 дней после публикации документа. Кроме того, Васильева уточнила, что цель нововведения – дать молодым матерям возможность закончить обучение после рождения ребенка.

Как писал «Новый День», в середине марта Минобрнауки предложило предоставлять женщинам, которые родили ребенка во время получения высшего или среднего профессионального образования, возможность перехода с платного обучения на бюджетное. Проект подобного приказа, разработкой которого вело министерство, размещен на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается дополнить порядок, а также случаи перехода лиц, которые обучаются по образовательным программам, соответствующим среднему профессиональному и высшему образованию, с платной на бесплатную форму обучения, передает «Звезда». Ранее ведомство опубликовало проект, по которому таких студенток включат в список приоритетных категорий учащихся для перевода на бесплатное обучение.

Москва, Иван Гридин

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