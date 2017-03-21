Черноморское побережье избавят от комаров / .... во избежание вспышки лихорадки Зика

Публикации за 21.03.17

Роспотребнадзор приступил к осуществлению комплекса мера по борьбе с популяцией комаров на территории Черноморского побережья для предотвращения появления вируса Зика. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что мероприятия будут продолжаться до конца сезона, то есть до ноября.

Попова указала, что завозов вируса Зика в Россию в последнее время не регистрировалось, передает РИА «Новости». Но, несмотря на это, эпидемиологи в превентивных целях «начали мероприятия по борьбе с комарами на территории Черноморского побережья», подчеркнула главный санитарный врач РФ.

Ранее в ведомстве сообщали, что переносить вирус Зика могут комары нескольких видов. При этом потенциально опасные кровососы на российской территории обитают только в районах с субтропическим климатом.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде. При этом заболевании незначительно повышается температура, появляется озноб, сыпь на коже, отмечается быстрая утомляемость, однако нередко оно может протекать бессимптомно. Ученые считают, что вирус Зика вызывает у беременных различные отклонения в развитии плода, и наиболее тяжелым из них считается микроцефалия – значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом. Ранее вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. Инфекция передается человеку через комариные укусы. При этом подтверждены случаи передачи вируса Зика половым путем.

Москва, Светлана Петрова

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