В Минздраве задумали урезать выплаты родителям, которые не прививают детей

Минздрав России рассматривает возможность ограничить оплату больничных родителям, отказавшимся прививать детей от заболеваний. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

По словам главы Минздрава, ее ведомство не может прямо воздействовать на родителей-отказников, но пытается договориться с Фондом социального страхования, чтобы включить какие-то механизмы, в том числе материальные.

«Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – заявила Скворцова.

Министр также отметила, что Минздрав в настоящее время разрабатывает законопроект, который бы не позволял распространять информацию, искажающую реальное отношение к лечению и профилактике заболеваний, таких как ВИЧ.

Недавно стало известно о гибели в Петербурге ребенка от ВИЧ в семье, где православные родители отказывались лечить дочь современными методами из религиозных убеждений. СКР проводит проверку по факту гибели 10-летней девочки. О смерти девочки с ВИЧ-диагнозом, родители которой отказывались давать ей антиретровирусную терапию из религиозных соображений, сообщил СПИД.ЦЕНТР. По некоторым данным, глава семьи – православный священник, считал дочь абсолютно здоровой и отказывался от лечения. По решению суда ребенок был помещен в больницу в прошлом году, где получил необходимые препараты, однако по возвращении домой, родители прекратили давать дочери таблетки. В итоге ребенок попал в больницу в безнадежном состоянии и скончался 26 августа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.17

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