Минздрав передумал штрафовать родителей непривитых детей / Медики сделают упор на пропаганду вакцинации

В России не будут штрафовать родителей за отказ ставить прививку ребенку. Минздрав передумал вводить денежное наказание для родителей непривитых детей. Вместо этого медицинские работники усилят разъяснительную работу с такими семьями. Об этом во вторник сообщила министр образования Вероника Скворцова.

«В мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем, – отметила глава Минздрава (цитата по ТАСС). – Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей». «Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать», – пояснила она.

По словам Скворцовой, вместо этого медики станут активнее заниматься разъяснительной работой о прививках. Министр отметила, что родителей будут убеждать не отказываться от вакцинации детей с помощью «различных психологических выверенных приемов», рассчитанных на каждую группу населения, учитывая ее социальный и образовательный уровень.

Как сообщал «Новый День», в середине сентября Скворцова сообщила, что Минздрав рассматривает возможность ограничить оплату больничных родителям, отказавшимся прививать детей от заболеваний. Министр говорила, что ее ведомство не может прямо воздействовать на родителей-отказников, но попытается договориться с Фондом социального страхования, чтобы включить какие-то механизмы, в том числе материальные. «Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – заявляла Скворцова.

Предложение главы Минздрава раскритиковала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее оценке, в итоге пострадают вновь дети – они «не получат должного ухода». Детский омбудсмен выразила надежду, что до реального воплощения эта инициатива не дойдет. «Понимаю стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой «наказывать» родителей непривитых детей неоплаченным больничным», – прокомментировала Кузнецова идею Скворцовой на своей странице в Facebook.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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