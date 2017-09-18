Кузнецова заступилась за родителей непривитых детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала предложение главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой наказывать родителей за отказ от вакцинации своих детей. По ее оценке, в конечном итоге пострадают вновь дети – они «не получат должного ухода. Детский омбудсмен надеется, что до реального воплощения эта инициатива не дойдёт.

«Понимаю стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой «наказывать» родителей непривитых детей неоплаченным больничным», – прокомментировала Кузнецова идею Скворцовой на своей странице в Facebook.

По мнению детского омбудсмена, эта тема может спровоцировать «вполне понятное требование родителей вернуть им средства на лечение детей, которые были привиты и, например, заболели».

Кузнецова также задается вопросом, как будет устанавливаться вина пап и мам, и на чём будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребёнок заболел по причине несделанной прививки.

Однако главное, отмечает она, – «наказание не может быть стимулом заботы о здоровье».

«Максимум, к чему оно приведёт – это к увеличению числа тех, кто вовремя не вызывает врача и занимается самостоятельным лечением своих детей. Давайте не забывать один из важнейших принципов Клятвы Гиппократа, которую даёт каждый врач: воздерживаться от причинения всякого вреда и несправедливости», – обратила внимание Кузнецова.

В этой ситуации детский омбудсмен намерена попросить Минздрав прояснить позицию «для дальнейшего обсуждения», в том числе – в рамках Общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка.

Как сообщал «Новый День», Минздрав России рассматривает возможность ограничить оплату больничных родителям, отказавшимся прививать детей от заболеваний. Об этом министр здравоохранения РФ сообщила в интервью программе «Итоги недели» на НТВ. По словам Скворцовой, ее ведомство не может прямо воздействовать на родителей-отказников, но пытается договориться с Фондом социального страхования, чтобы включить какие-то механизмы, в том числе материальные.

«Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – заявила Скворцова.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.09.17

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