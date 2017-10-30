Россияне смогут указать в паспортах готовность к донорству органов

Россияне смогут получить право фиксировать согласие или отказ на посмертное изъятие органов для пересадки. Соответствующие поправки в законы о трансплантации и об охране здоровья граждан внёс в Госдуму сенатор, член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков.

Поправки предлагают разрешить внесение специальной отметки в паспорт или водительское удостоверение гражданина, пишет «Парламентской газеты». Беляков предложил российскому правительству составить конкретный перечень документов, в которые граждане смогут вносить данные о согласии или несогласии с посмертным донорством. Одновременно с документом информация будет внесена и в медицинскую электронную базу.

По мнению сенатора, действующий сегодня порядок приводит к тому, что «российские медики, несмотря на закрепленную в законодательстве презумпцию согласия на посмертное донорство, склонны прибегать к получению разрешения родственников» и терять драгоценное время, пишет «Российская газета».

Беляков также считает, что никакой обременительности в процедуре установления отметки о согласии или отказе от донорства нет. «В силу определенных жизненных обстоятельств все мы периодически обращаемся в государственные органы с целью смены паспорта, фамилии, места регистрации, получения новых водительских прав, открытия в них новой категории. При обращении за подобными государственными услугами по письменному заявлению гражданина и может быть сделана соответствующая отметка в документах», – добавил он.

В пояснительной записке к документу сенатор напомнил, что аналогичная инициатива уже обсуждалась в 2014 году. Тогда в обсуждении участвовало множество экспертов: представителей общественных организаций, юристов, медиков и законодателей. Документ составлен с учётом поправок и рекомендаций, ранее поступивших от правительства и комитета Госдумы по охране здоровья.

В Минздраве констатировали, что число операций по трансплантации донорских органов в стране продолжает расти. Так, в 2006 году состоялось 662 таких операции, а через девять лет – уже почти 1500. Наибольшее число подобных операций приходится на пересадку сердца – за последние четыре года их число возросло в 16 раз. Второе место занимают операции по трансплантации печени, количество которых за тот же период увеличилось в 7,6 раза.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе в Екатеринбурге состоялась конференция трансплантологов. Тогда врачи и эксперты высказывались о том, что в России действует презумпция согласия – если человек при жизни не возражал против изъятия органов для трансплантации после смерти, то медики могут забрать их, чтобы пересадить тем, кто нуждается в помощи. Звучит справедливо – мертвому вряд ли есть дело до того, что его сердце продолжит биться в ком-то еще. Однако правозащитники говорят, что сама медицинская, да и судебная практика, понимают презумпцию согласия превратно, из-за чего подавляющее большинство людей даже не в курсе того, что их погибшие родные стали донорами.

В 2016 году в России проведено 1703 операции по трансплантации органов, что на 14,8% больше, чем в 2015 году, сообщает Минздрав России. Сколько операций прошло с согласия родственников – неизвестно. Адвокат по правам человека Антон Бурков говорит, что случаев тайного изъятия органов у погибших людей много. «Каждое изъятие органов происходит тайно. Большинство родственников просто не узнают об этом. А кто узнают, часто решают не заниматься, простить и забыть. Соответственно, единицы доходят до судов», – говорит он.

Стоит также отметить, что трансплантология, как направление медицины сегодня, пожалуй, больше всего подвержена влиянию стереотипов и мифов – если дать согласие на использование органов после смерти, можно стать жертвой «черных трансплантологов».

По словам главного трансплантолога России, академика Сергея Готье, сегодня в России недооказывается помощи тем, кто нуждается в пересадке органов, в соотношении 1:10. «Нам надо проводить в десять раз больше таких операций. Ведь некоторые люди даже не попадают в лист ожидания. Все федеральные документы, законы есть, но нормально не работают на местах», – пояснил он.

Руководитель новосибирской организации «Нефро-Лига» Марина Лебедева отмечает, что трансплантологам регулярно приходится сталкиваться с тем, что в России слишком много домыслов о донорстве органов. «Все из-за неинформированности населения. Из-за нее народ с недоверием относится, потому что его пугает неизвестность. Даже среди врачей есть мифы – мол, могут зарезать на органы. Вот вам смешно, а это врачи! Многие люди думают, что от любого человека любому можно пересадить любой орган, но это не так – все люди разные, разные генотипы, разные фенотипы», – говорит Марина Лебедева.

По ее словам, новосибирские медики создали сайт, где разрушают мифы о донорстве органов, а также работают в соцсетях. «Мы можем сразу реагировать на неправильные взгляды. В основном, наш проект, конечно, направлен на молодое поколение, у них более положительное отношение к донорству и трансплантации. Мы встречаемся со студентами. Сняли фильмы о том, как люди живут после трансплантации. Как женщины после этого рожают, становятся мамочками», – поясняет она.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.17

Минздрав озвучил среднюю зарплату российских медиков. / Россия сэкономит бюджет за счет людей с пересаженными сердцами и почками, – заявления трансплантологов. / Американские ученые раскрыли тайну долголетия. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»