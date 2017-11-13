От гриппа привились 43% россиян

На данный момент в России от гриппа привито 62,7 млн человек – 43,4% населения страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа. По состоянию на 10 ноября сего года в целом по стране привито свыше 62,7 миллионов человек, что составляет 43,4% от общей численности населения в Российской Федерации», – сообщили в ведомстве.

При этом лидерами по охвату населения вакцинацией стали Москва, Санкт-Петербург, Тува, Краснодарский край и Пензенская область.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.11.17

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