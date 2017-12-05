В Россию идет смертельный вирус гриппа, от которого нет вакцин

Новый вид гриппа угрожает россиянам. В группе риска окажутся жители больших городов, куда вирус могут привести туристы из Западной Европы. При этом вакцинация в этом случае не поможет, так как препараты, применяемые в России, не содержат этот штамм.

Медики называют новый вирус типа B ямагатским гриппом, пишет РЕН ТВ. У европейцев уже выработался иммунитет к этому заболеванию, однако россияне пока к нему не адаптировались. Симптомы нового вируса схожи с теми, что проявляются при других видах гриппа. В первую очередь он представляет опасность для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране на данный момент низкая. По данным ведомства, только в двух регионах превышен недельный эпидемический порог. Чаще всего болеют маленькие дети.

«Среди детей возрастных групп 0-2 года недельные пороги эпидемической заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 2-х субъектах Российской Федерации, 3-6 лет – в 2-х субъектах Российской Федерации, среди детей в возрастной группе 7-14 лет – в 1-ом субъекте Российской Федерации, среди лиц старше 15 лет – в 1-ом субъекте Российской Федерации», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство следит за иммунизацией населения против гриппа. На 24 ноября в России привито 44,6% от численности населения – 64,4 млн человек.

Как ранее писал «Новый День», в августе российские ученые предупреждали о возможном увеличении смертности от вируса гриппа и его осложнений в предстоящем эпидсезоне. Наиболее распространенным будет вирус H1N1, аналогичный тому, который вызвал пандемию в 2009 году.

В этом году в Индии зафиксирована мощная эпидемия вируса гриппа А/H1N1. По данным министерства здравоохранения страны, к концу июля было зарегистрировано более 2 тысячи случаев заболеваний, в том числе более 600 случаев закончились летально.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.12.17

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