Медики нашли верный признак приближения смерти

За 14-18 лет до смерти у пожилых людей происходит снижение артериального давления. Открытие сделали специалисты Медицинской школы Эксетерского университета (Юго-Западная Англия), передает Eurekalert со ссылкой на Journal of the American Medical Association Internal Medicine.

Выводы были сделаны на основе наблюдений за более чем 46 тысячами граждан Великобритании, умерших в возрасте 60 лет и старше. Среди них были как люди, не жаловавшиеся на здоровье, так и страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и высокого кровяного давления. Медики обнаружили, что у людей из всех категорий примерно за 14 лет до смерти фиксировалось постепенное снижение артериального давления.

«Я был бы очень обеспокоен, если кто-то бы интерпретировал нашу статью как предполагающую, что гипертонию не следует лечить в поздний период жизни или, что следует прекратить прием лекарств от артериального давления», – предостерег один из авторов исследования, директор Центра в Коннектикуте по проблемам старения Джордж Кушель.

Он отметил, что полученные результаты дадут врачам понимание того, что «снижение артериального давления в действительности означает для пожилых пациентов». Как пишет «РГ», Это может помочь при выборе лечения для людей в преклонном возрасте.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.17

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