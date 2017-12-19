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Вторник, 19 декабря 2017, 19:29 мск

Здоровье

Американские ученые назвали верный признак скорой смерти

Ученые Университета Пенсильвании нашли верный признак скорой смерти. Оказалось, что на скорый уход из жизни зачастую указывает так называемый синдром беспокойных ног (СБН), говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology.

Синдром беспокойных ног – сенсомоторное расстройство, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в спокойном состоянии. Чаще всего СБН обостряется в вечером и ночью и приводит к нарушению сна.

Исследователи проанализировали данные почти 57,5 тыс. женщин, средний возраст которых составлял 67 лет. В ходе исследования ученые каждые два года собирали данные о состоянии здоровья добровольцев, в том числе их интересовало наличие СБН.

В течение десяти лет ученые зафиксировали 6448 смертей, которые наступили по разным причинам. Оказалось, что у участников исследования, которые страдали СБН, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 43% выше, чем у тех, кто не имел этого синдрома. Отмечается, что связи между СБН и смертностью из-за онкологии и других причин установлено не было, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее ученые выявили другой признак приближения смерти. Специалисты Медицинской школы Эксетерского университета (Юго-Западная Англия) выяснили, что за 14-18 лет до смерти у пожилых людей происходит снижение артериального давления. Исследование опубликовано в Journal of the American Medical Association Internal Medicine.

Выводы были сделаны на основе наблюдений за более чем 46 тысячами граждан Великобритании, умерших в возрасте 60 лет и старше. Среди них были как люди, не жаловавшиеся на здоровье, так и страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и высокого кровяного давления. Медики обнаружили, что у людей из всех категорий примерно за 14 лет до смерти фиксировалось постепенное снижение артериального давления.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.12.17

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