Минтруд отрицает свою причастность к возрождению вытрезвителей

Минтруд РФ опроверг планы по возрождению системы медвытрезвителей.
Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил в интервью «Известиям», что «система вытрезвителей будет создана заново». По его словам, это решенный вопрос. Брюн добавил, что этим проектом будет заниматься Минтруд.
В пресс-службе министерства, в свою очередь, заявили, что данная информации не соответствует действительности.
Отметим, что главный нарколог России анонсировал воссоздание вытрезвителей к чемпионату мира по футболу еще в 2016 году.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 01.03.18
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