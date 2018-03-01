Главный нарколог России объявил о возрождении системы вытрезвителей

В России будет восстановлена система медвытрезвителей. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью газете «Известия». По его словам, созданием таких учреждений займется Министерство труда и социальной защиты.

«Уже практически решено, что система вытрезвителей будет создана заново. В некоторых городах они будут существовать в рамках наркологического учреждения, в некоторых – будут самостоятельными муниципальными учреждениями, где-то – при органах соцзащиты», – рассказал Брюн, уточнив, что в Москве вытрезвители будут относиться к департаменту соцзащиты населения. В то же время он не смог назвать точное время открытия таких учреждений. «Это решение не Минздрава и не наркологической службы», – пояснил главный нарколог РФ. Брюн добавил, что пьяных граждан с «грубыми расстройствами поведения» будут доставлять в полицию

Главный нарколог страны также сообщил, что в апреле в столице появится бесплатная неотложная помощь на дому для нетрезвых людей. Работать она будет при Московском НПЦ наркологии. «Сверхзадача – не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости – госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения», – уточнил он.

Вытрезвители были закрыты в России в 2011 году в связи с реформой МВД. С тех пор чиновники неоднократно говорили о необходимости восстановления этих учреждений. В 2015 году с предложениями вернуть россиянам вытрезвители выступили глава Минздрава Вероника Скворцова и глава МВД Владимир Колокольцев. Инициативу поддержали и многие регионы. По данным соцопросов, 80% россиян поддерживают идею возвращения вытрезвителей и лечебно-трудовых профилакториев для алкоголиков. Негативно к этой инициативе отнеслись только 14% российских граждан. В 2016 году Евгений Брюн заявил об открытии вытрезвителей к Чемпионату мира по футболу 2018 года в 11-ти городах России, принимающих первенство. По его словам, вытрезвители будут «в структуре наркологических учреждений». В ноябре прошлого года в Минздраве РФ заявили, что не будут заниматься созданием вытрезвителей для футбольных фанатов в городах проведения мундиаля, поскольку это не входит в компетенцию ведомства. Регионам придется самостоятельно решать, в каком виде открывать такие учреждения и где брать на них деньги.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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