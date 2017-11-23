Минздрав РФ отказался от вытрезвителей для ЧМ-2018. На пьяных болельщиков в Екатеринбурге деньги возьмут из бюджета области

Минздрав РФ открестился от создания вытрезвителей для футбольных фанатов в городах проведения ЧМ-2018. Регионам придется самостоятельно решать, в каком виде открывать такие учреждения и где брать на них деньги. В ряде городов вытрезвители уже есть, в Екатеринбурге – нет. Но финансирование в проекте областного бюджета на следующий год заложено.

О возрождении вытрезвителей заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн еще в 2016 году. Причем такие «комнаты отдыха» должны были появиться в первую очередь в городах – участниках ЧМ-2018. Затем вице-премьер Виталий Мутко пообещал пьяным фанатам «достойные условия». «Вы зря смеетесь на эту тему. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек, фанат, может перебрать. Ему нужно достойное место. Есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал, ему надо отдохнуть. А помещение мы найдем», – комментировал Мутко. Правда, оставался нерешенным вопрос, при каком министерстве их открывать – здравоохранения или внутренних дел. И за полгода про проведения чемпионата Минздрав, наконец, сделал заявление – эта структура созданием вытрезвителей заниматься не может и не будет. Как пояснили "Известиям" в министерстве, это не входит в зону компетенции ведомства, такие учреждения не являются медицинскими, но закон не запрещает регионам самостоятельно открывать вытрезвители. Такое учреждение уже открыли в Самаре на базе больниц и наркологических диспансеров, в Саранске и Нижнем Новгороде запланировали их появление. В Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону решается вопрос, какой структуре будут подчиняться пункты оказания помощи перебравшим. В Краснодарском крае открывать вытрезвители не планируют, в Казани против их появления. В администрации Екатеринбурга, по данным издания, считают, что «необходимости в создании таких учреждений нет, но рассматривается возможность создания спецотделений в больницах».

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», в том или ином виде вытрезвители в Екатеринбурге появиться все-таки должны. По крайней мере, средства на них заложены в проекте бюджета на 2018 год, причем именно по линии минздрава. Об этом заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов на пресс-подходе после принятия законопроекта о бюджете в первом чтении. «Это достаточно серьезная проблема. Расходы мы в программе развития здравоохранения учли, может быть, это не будет вытрезвителями в том виде, какими они были, какими мы их помним с советских времен, но тем не менее, мероприятия, естественно, будут проводиться». Сумму, которую планируется потратить на отрезвление фанатов, Орлов назвать не смог, но добавил: «Надо уточнить. В программе нашего Минздрава такие расходы есть».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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