Ради пьяных болельщиков футбольного ЧМ поставят дополнительные койки в больницах

Сильно перебравших болельщиков, которым потребуется медицинская помощь, будут во время Чемпионата мира по футболу – 2018 свозить по обычной схеме в медицинские учреждения Екатеринбурга. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения. Кроме того, в связи с тем, что рост алкоголизации во время крупных спортивных мероприятий – обычное дело, в трех медучреждениях развернут дополнительные койки: в Областной наркологической больнице, а также в наркологических отделениях Областной психиатрической больницы и Психиатрической больницы № 3.

Напомним, как уже писал «Новый День», в ряде городов – хозяев ЧМ-2018 открылись медвытрезвители. Предполагалось, что местные власти сами будут решать, что делать с пьяными болельщиками. Ранее вице-губернатор Алексей Орлов заявлял, что в бюджете региона на 2018 год заложены средства на эти цели. «Расходы мы в программе развития здравоохранения учли, может быть, это не будет вытрезвителями в том виде, какими они были, какими мы их помним с советских времен, но тем не менее, мероприятия, естественно, будут проводиться», – говорил он. Очевидно, в Екатеринбурге решили, что специальные «комнаты отдыха» создавать ради ЧМ не будут, ограничившись действующими профильными больницами и отделениями.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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