В России разрабатывают первую в мире вакцину от аллергии на кошек

Российские ученые совместно со специалистами из Австрии разрабатывают генно-инженерную вакцину от аллергии на кошек. Разработчики рассчитывают, что новый препарат, получивший название Cats Project, будет эффективен в отношении всех восьми «кошачьих» аллергенов, которые известны науке.

Как отмечают специалисты, вакцина также поможет людям, которые уже страдают от аллергии на кошек. Препарат будет блокировать развитие негативных клинических симптомов. Ученые заявляют, что вакцину смогут использовать будущие матери для предотвращения развития кошачьей аллергии у детей, сообщает газета «Известия».

Лаборатории по созданию вакцины созданы в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова и институте патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета. Для создания препарата использовались искусственно созданные протеины – аналоги тех, которые содержаться в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности кошек, и провоцируют возникновение аллергии.

Как сообщил завекафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ академик Александр Караулов, специалисты, используя биотехнологические методы, уже получили версии всех восьми известных кошачьих белков-аллергенов. Теперь разработчикам предстоит изучить действие их различных комбинаций в вакцине, отметил ученый.

Доклинические испытания лекарства продлятся три года. Около года потребуется на токсикологические исследования, после чего стартуют клинические испытания с участием добровольцев-аллергиков. Выхода вакцины на рынок стоит ожидать не раньше, чем через 5 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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