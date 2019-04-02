Вакцину от аллергии на кошек могут изобрести уже в 2019 году

Российские ученые совместно с австрийскими исследователями активно занимаются разработкой первой в мире вакцины от аллергии на кошек. По словам участников проекта, препарат может быть получен уже в этом году.

Как сообщил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко, у ученых Венского медицинского университета есть хорошие наработки, которые уже апробируются. «Вакциной против аллергии на кошек занимаемся. Думаю, в этом году ее получим», – сказал Глыбочко.

Ректор также добавил, что после того, как будет изобретена вакцина от аллергии на кошек, планирует поставить задачу, создать препарат, который будет избавлять от любых аллергических реакций. «Если эта задача будет выполнена, это будет серьезный прорывной шаг вперед, потому что достаточно большое количество людей страдает аллергическими проблемами», – заключил ученый.

Напомним, вакцина от аллергии на домашних кошек под названием Cats Project начала разрабатываться российскими и австрийскими учеными в прошлом году. Планируется, что препарат будет блокировать развитие негативных клинических симптомов. Кроме того, вакцину смогут использовать будущие матери для предотвращения развития кошачьей аллергии у детей.

Для создания препарата используются искусственно созданные протеины – аналоги тех, которые содержаться в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности кошек, и провоцируют возникновение аллергии. В 2018 году ученые заявляли, что только на доклинические испытания понадобится три года, а выхода вакцины на рынок стоит ожидать не раньше, чем через 5 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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