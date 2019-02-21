Почему умирают мужчины в России: названа главная причина

Мужчин в России чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, свидетельствуют данные Росстата.

Вследствие инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний в 2017 году скончались 102 тысячи российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).

На втором месте – смертность от внешних причин, включая ДТП, нападения, несчастные случаи и др. Из-за этого в 2017 году погибли 86,9 тысячи мужчин трудоспособного возраста.

Третьей наиболее частой причиной смерти мужчин в РФ стали онкологические заболевания. Из-за них в позапрошлом году умерли 42 тысячи мужчин.

При этом более 26 тысяч российских мужчин не дожили до пенсионного возраста из-за болезней органов пищеварения, почти 20 тысяч умерли от инфекционных и паразитарных заболеваний, еще 12 тысяч скончались от болезней органов дыхания, приводит данные официальной статистики RT.

Отмечается, что всего в 2017 году в России умерли 317,5 тысячи мужчин трудоспособного возраста.

Ранее в феврале глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что 70% случаев смерти мужчин в России связано с употреблением алкоголя. По ее словам, россияне умирают от циррозов, язвы желудка и ее осложнений, панкреонекроза, гипертонической болезни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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