Росстат назвал основную причину смерти женщин в России

Росстат назвал главную причину смерти россиянок.

По данным ведомства, жительницы России чаще всего умирают из-за новообразований – злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей. По этой причине в 2017 году скончались 19,6 тыс. женщин в возрасте с 16 до 54 лет.

Около 18,9 тысячи россиянок умерли от болезней системы кровообращения.

Причиной смерти почти 15,8 тыс. женщин стали внешние причины – ДТП и несчастные случаи.

Еще 9,2 тыс. россиянок скончались из-за болезней пищеварительной системы.

Паразитарные и инфекционные заболевания, а также болезни органов дыхания привели к смерти соответственно 8,1 тыс. и более 2,5 тыс. женщин.

Всего в 2017 году в России скончались 82,6 тыс. женщин трудоспособного возраста, передает RT.

Ранее стала известна основная причина смерти российских мужчин. Согласно официальной статистике, россияне чаще всего умирают от болезней системы кровообращения. Вследствие инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний в 2017 году скончались 102 тысячи российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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