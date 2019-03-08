Гаджеты виноваты: Роспотребнадзор посчитал близоруких школьников

Ко времени окончания школы близорукость приобретают до половины учащихся, сделали вывод специалисты Роспотребнадзора. По данным ведомства, близорукость приобретают от 30% до 50% выпускников школ, и в дальнейшем они вынуждены носить очки до конца жизни или делать операцию.

«В эпоху цифровых технологий, связанных с обучением, работой и досугом, существенно повышается нагрузка на орган зрения как в школе, так и вне ее пределов. Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль», – говорят эксперты.

В ведомстве также отметили, что родители должны обращать особенное внимание на такого рода симптомы и обращаться к медикам за консультацией. Роспотребнадзор рекомендует ограничивать время, которое ребенок проводит за компьютером и с гаджетами, а так же взять за правило делать ежедневную гимнастику для глаз.

Ведомство рекомендует, чтобы рабочее место ученика было удобным: источник света для правшей должно располагать слева, а расстояние от монитора до глаз школьника должно составлять не менее 70 см. Также отмечается, что расстояние от рабочей поверхности до глаз не должно быть менее 25 см.

В ведомстве считают, что проблемы со зрением у детей и подростков в немалой степени связаны с неконтролируемым использованием гаджетов, так как около 30% выпускников имеют подобные проблемы, при 5% первоклашек

Москва, Иван Гридин

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