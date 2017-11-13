Поколение гаджетов: 30% выпускников школ имеют проблемы со зрением

Рост заболеваний органов зрения у детей и подростков в немалой степени связан с неконтролируемым использованием гаджетов. К окончанию учебы около 30% выпускников имеют подобные проблемы. Об этом сообщил главный офтальмолог Минздрава России, директор Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев.

«Мы знаем с вами, что в первый класс дети приходят с патологией примерно в 5% случаях. К окончанию школы это уже 30% случаев», – констатировал Нероев, слова которого цитирует РИА «Новости».

Врач уточнил, что дети страдают близорукостью, астигматизмом и наследственными заболеваниями.

Одной из главных причин таких проблем врач назвал использование различных гаджетов, «с которыми они долго работают без перерыва». Свое влияние также оказывают экология, общесоматические и сердечно-сосудистые заболевания, диабет.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.11.17

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