Журналист из США пришел в ужас от любви россиян к сладостям с кровью животных

Американский журналист Марк Хей опубликовал статью под названием «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови». Речь идет обо всем известном гематогене.

В публикации в сетевом издании Vice Хей пишет, что «кровавое» лакомство было очень популярно в СССР. Советские дети регулярно употребляли гематоген вместо шоколада и конфет. Но и сейчас в России эти батончики продают в большинстве аптек и российские дети их с удовольствием кушают.

По мнению Хей, гематоген – это продукт, «порожденный бережливостью, прагматизмом и централизованным тоталитарным производством и распределением». Далеко не все знали, что в его состав входит кровь крупного рогатого скота, хотя содержимое никогда не скрывалось и было прописано на упаковке.

Эксперты подтвердили пользу гематогена для организма. Один батончик содержит около 10 мг железа – то есть рекомендованную для детей норму. «Лучше усваивается, чем железо в таблетках», – отмечают специалисты.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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