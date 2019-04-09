Российские детсады и школы обязали использовать только йодированную соль

Детские сады и школы в России будут в обязательном порядке использовать йодированную соль при приготовлении пищи для воспитанников. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, документ, который обязывает все детские сады и школы использовать только йодированную соль, был опубликован только вчера, передает РИА «Новости». «То есть детское население все, посещающие детские сады и дошкольные учреждения, в питании будет использоваться только йодированная соль», – сказала Попова.

Ранее Министерство здравоохранения выступило с предложением начать насыщать йодом пищевую поваренную соль. Предполагается, что законодательные изменения в этой части вступят в силу в начале 2020 года.

В настоящее время йодированную соль употребляет только треть россиян. Значительно больше йода получают жители входящих в Евразийский экономический союз стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), где введено всеобщее йодирование соли.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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