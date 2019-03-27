В России хотят ввести универсальное йодирование соли

В России хотят начать насыщать йодом пищевую поваренную соль. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения.

О разработке соответствующего законопроекта сообщается на портале нормативных правовых актов. Планируемый срок вступления в силу изменений – январь 2020 года.

Как пояснили в Минздраве, цель проекта – «устранение дефицита йода у населения РФ, а также сокращение заболеваемости, связанной с дефицитом йода». В первую очередь нарушения из-за нехватки йода наблюдаются в эндокринной системе. Ежегодно к эндокринологам обращаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

Йодированную соль употребляет только треть россиян. Значительно больше йода получают жители входящих в Евразийский экономический союз стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), где введено всеобщее йодирование соли.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.03.19

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