В России оформить инвалидность стало проще

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру оформления инвалидности. Документ опубликован на сайте кабмина.

Отныне гражданам не придется предоставлять в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) соответствующие медицинские документы и лично подавать заявление об установлении инвалидности.

Согласно новым правилам, медицинская организация сама будет передавать в МСЭ все необходимые справки, включая направление на процедуру освидетельствования, в электронном виде без участия гражданина.

При этом при отсутствии доступа к информационным системам документы будут направляться в МСЭ «на бумажном носителе с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны», отмечается в постановлении.

Кроме того, с 1 октября через Единый портал госуслуг инвалиды смогут получить копии акта МСЭ и протокола проведения экспертизы, а также заявления на обжалование решений МСЭ.

Отмечается, что до конца 2021 года на межведомственное электронное взаимодействие должны перейти не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения России.

Напомним, в сентябре прошлого года Министерство труда и социальной защиты РФ собирается отказаться от термина «инвалиды» в законодательстве. По мнению чиновников, нужно подобрать новое определение, которое будет соответствовать правозащитной модели госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.19

В России врачи-мошенники обманули 11 тысяч человек на 1 млрд рублей. / Риск заболеть лихорадками Зика, денге и чикунгунья резко вырос во Франции. / В больницу Ноябрьска санавиацией доставили охотника с ожогами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»