Российские чиновники хотят отказаться от термина «инвалиды»

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует отказаться от термина «инвалиды» в законодательстве. По мнению чиновников, необходимо подобрать новое определение, которое будет соответствовать правозащитной модели госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями.

На отказе от слова «инвалиды» ранее настоял комитет Организации Объединенных Наций по правам людей с инвалидностью, пишут «Известия». Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов в 2012 году. Тогда международные эксперты указали, что пока в РФ полагаются на медицинскую помощь и реабилитацию и в меньшей степени заботятся об интеграции людей с инвалидностью в общество.

Новый термин, который придет на замену общепринятому переводу слов persons with disabilities, будет предложен Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, в обсуждении также принимают участие общественные организации инвалидов. Поправки внесут в Федеральный закон «О соцзащите инвалидов».

В Федеральном бюро медико-социальной экспертизы не сказали, какие термины предлагаются на замену. Обсуждение формулировок уже идет на экспертном уровне. Среди предложений, к примеру, «люди со специальными потребностями».

В совете при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере сообщили, что понятие «инвалид» слишком широкое для законодательства, требуется более узкая терминология, так как люди с ограниченными возможностями здоровья абсолютно разные, к ним, соответственно, нужен разный подход.

Есть инвалиды с ограничениями подвижности, для которых нужно развивать определенную инфраструктуру, например, устанавливать пандусы и подъемники. Есть глухие и слепые, которым необходимы свои решения в части безбарьерности. Также существует понятие ментальные инвалиды (люди с нарушениями работы мозга), которое в российском законодательстве вовсе не определено.

Кроме того, Минтруд разрабатывает меры, направленные на увеличение квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов (специалистов, которые переводят новости, фильмы и прочее на язык жестов).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

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