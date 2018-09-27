Термин «инвалид» останется в российских законах, но его уточнят

Министерство труда и социальной защиты РФ не собирается отказываться от термина «инвалид». Чиновники лишь пересмотрят определение этого понятия в соответствии с рекомендациями ООН.

«Информация в газете «Известия» о намерении Минтруда России отказаться от применения в законодательстве термина «инвалид» не соответствует действительности», – сообщает пресс-служба министерства.

Ранее издание сообщило, что Минтруда собирается заменить слово «инвалид» в российских законах. По данным газеты, ведомство поручило Федеральному бюро медико-социальной экспертизы подобрать новое определение, которое будет соответствовать правозащитной модели госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями.

«В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» без намерения отказаться от применения термина в законодательстве», – уточнили в Министерстве труда.

В законе уточнят понятие «инвалид» в соответствии с нормами международного права. Вплотную приступить к разработке поправок планируется в 2019-2020 годах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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