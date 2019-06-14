Ученые доказали связь фаст-фуда и деменции

Ученые из Австралийского национального университета назвали заболевания, которые развиваются после употребления в пищу гамбургеров, картошки-фри и сладких газированных напитков. Исследователи выяснили, что в последние годы люди ежедневно потребляют приблизительно на 650 килокалорий больше, чем 50 лет назад. Именно это и повышает риск развития болезней.

Исследователи доказали, что включение в рацион вредной пищи, низкая физическая активность приводят к диабету второго типа и даже деменции. «Мы увидели, что здоровье мозга из-за неправильного питания может ухудшиться гораздо раньше, чем считалось ранее. Так, сегодня ущерб от нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста, пишет MedicalXpress.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 14.06.19

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