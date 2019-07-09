Роскачество нашло антибиотики в бургерах популярных фастфуд-сетей

Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет и обнаружило их в продукции нескольких торговых марок. Исследование опубликовано на сайте Роскачества.

«По результатам проверок в «Биг Маке» («Макдоналдс»), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) экспертами лаборатории обнаружен тернидазол, в «Шефбургере» (KFC) – энрофлоксацин, а в «Классическом King» (МЯСОROOB) – офлоксацин», – рассказали эксперты.

Впрочем, в организации успокоили, что «концентрация антибиотиков в данных бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья», определить наличие антибиотиков в котлетном мясе удалось лишь при использовании высокочувствительного метода.

Эксперты проверили продукцию таких сетей как «Макдоналдс», Farsh, «Мираторг», Burger King, KFC, Ketch Up, BB&Burgers, Black Star Burger, Burger Club, МЯСОROOB и Jerry Wings. Бургеры для проверки закупались в Москве, Ростове-на-Дону и в Новосибирске, при этом продукция наиболее широко представленных сетей – «Макдоналдс», Burger King и KFC – исследовалась во всех трех городах.

В Роскачество отмечает, что несмотря на выявленные недостатки, продукция исследованных сетей не представляет опасности для здоровья.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.19

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