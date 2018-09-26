Жители России налегают на фаст-фуд, но тратиться на гамбургеры не спешат

Граждане России стали чаще посещать рестораны быстрого питания. В то же время средняя сумма, которую россияне тратят на гамбургеры и чизбургеры, снизилась. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Во втором квартале 2018 года российский рынок ресторанов быстрого обслуживания вырос на 5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост обусловлен привлечением новых посетителей, число которых увеличилось на 17% (или на 3% от всего населения страны в целом), сообщили социологи.

По данным, полученным в ходе анализа материалов потребительской скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, новую аудиторию удалось привлечь трем гигантам рынка быстрого питания – McDonald's, KFC и Burger King. В среднем с апреля по июнь 2018 года россияне заходили туда три раза в месяц.

Большинство граждан России хотя бы раз лакомились фаст-фудом в этих сетях. Более половины посещали точки быстрого питания в течение последних трех месяцев.

Несмотря на рост числа посетителей, средняя сумма чека не выросла, а даже наоборот немного снизилась. За одно посещение ресторана фаст-фуда граждане тратят от 200 до 250 рублей.

В опросе «Ромир» приняли участие более 2100 человек в возрасте от 16 до 49 лет, которые посещали заведения быстрого питания хотя бы раз во втором квартале 2017 и 2018 годов, из 14 городов России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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