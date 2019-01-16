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Среда, 16 января 2019, 12:31 мск

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McDonald's лишился права на товарный знак Big Mac в ЕС

Фото: mcdonalds.ru

Компания McDonald's проиграла тяжбу ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac. Решение в пользу ирландцев вынесло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), сообщает The Irish Times.

Mcdonald's пыталась остановить расширение Supermac's на территории Евросоюза, утверждая, что потребители будут путать название Supermac's с бургером Big Mac. Суд, изучив вопрос, принял позицию ирландской сети. Таким образом, Supermac's законно может начинать свою деятельность на европейском рынке, используя товарный знак Big Mac на любых своих продуктах.

Как напоминает РИА «Новости», ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в 400 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на McDonald's за продажу продукции в ночное время без декларации о соответствии, в том числе без указания времени изготовления и срока годности.

Дублин, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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