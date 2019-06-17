Минздрав перечислил топ-5 регионов по заболеваемости раком

Минздрав назвал регионы, где наблюдаются самые высокие показатели распространенности онкологических болезней, сообщает RT. Выяснилось, что рак наиболее распространен в Курской области – 3331,1 случая (как впервые выявленной опухоли, так и ранее обнаруженной) на 100 тысяч населения. На втором месте – Мордовия с показателем 3292,1 случая на 100 тысяч человек.

На третей строке антирейтинга разместился Краснодарский край (3235,2), на четвертом – Калужская (3231,4) область. Замыкает пятерку Псковская области с показателем 3110,5 случаев на 100 тыс. населения. Отметим, что по итогам 2018 года средний показатель по России составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан. По данным ведомства, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 40%. По мнению наблюдателей, это может быть обусловлено не столько реальным ростом заболеваемости, сколько ранней диагностикой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.06.19

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