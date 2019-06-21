Минздрав назвал самые летальные виды рака в России

В Минздраве России раскрыли данные статистики смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) зафиксирован при раке поджелудочной железы – 39,9%.

От рака печени и внутрипечёночных протоков умирают 38,4% пациентов. При раке пищевода – 29,9%. При злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и лёгких выживают 78,1% людей с таким диагнозом. Также высокий показатель летальности отмечается при раке глотки – 17,3%.

Самые низкие показатели летальности были зафиксированы при раке кожи (кроме меланомы) – 0,4%, а также при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%), передает RT. В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%. В прошлом году на диспансерном учёте в России состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.

Ранее Минздрав назвал регионы, где наблюдаются самые высокие показатели распространенности онкологических болезней. Выяснилось, что рак наиболее распространен в Курской области – 3331,1 случая (как впервые выявленной опухоли, так и ранее обнаруженной) на 100 тысяч населения. На втором месте – Мордовия с показателем 3292,1 случая на 100 тысяч человек. На третьей строке антирейтинга разместился Краснодарский край (3235,2), на четвертом – Калужская (3231,4) область. Замыкает пятерку Псковская области с показателем 3110,5 случаев на 100 тыс. населения.

Отметим, что по итогам 2018 года средний показатель по России составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан. По данным ведомства, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 40%. По мнению наблюдателей, это может быть обусловлено не столько реальным ростом заболеваемости, сколько ранней диагностикой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.06.19

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