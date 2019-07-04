Ученые выявили продукт, защищающий от рака и диабета

Ученые из Университета Гранады и Мадридского университета изучили 14 работ, которые посвящены роли молока и продуктов на его основе в профилактике хронических заболеваний, и пришли к выводу, что умеренное потребление «молочки» с низкой жирностью снижает риск развития ряда серьезных болезней. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Исследователи выяснили, что умеренное потребление нежирного молока и йогуртов препятствует возникновению метаболического синдрома и диабета второго типа.

Кроме того, у людей, время от времени употребляющих «молочку», меньше шансов заболеть колоректальным раком и раком мочевого пузыря.

Также польза молочных продуктов заключается в том, что у пожилых людей, пьющих молоко, снижается риск развития саркопении – возрастного атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры.

Однако ученые предупреждают, что употребление молока не уменьшает риска остеопоротического перелома или перелома бедра, но снижает шанс получить перелом позвонков.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что молоко от больной лейкозом коровы может спровоцировать возникновение рака груди. По словам замглавы ведомства Николая Власова, то, что вирус лейкоза коровы способен размножаться в молочной железе женщины, – это научно установленный факт. Специалист при этом отметил, пастеризация молока или его кипячение в домашних условиях снижает риск получить инфекционные заболевания патологией, но не убивает споровые формы микроорганизмов. Пока неизвестно, как влияет пастеризация на опухолевые вирусы, поскольку этот вопрос не изучался, отметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

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