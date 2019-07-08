Ученые рассказали о влиянии грибов на здоровье человека

Людям без серьезных проблем со здоровьем есть грибы можно ежедневно, ограничившись порцией в 120-150 граммов. Такое мнение высказал врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Ливанцова.

Противопоказаниями являются почечная и печеночная недостаточность, обострения заболеваний ЖКТ, панкреатит. Если таких проблем со здоровьем не наблюдается, употребление грибов пойдет на пользу, отметила эксперт.

Так, например, грибы могут улучшить состояние людей с повышенным сахаром в крови или с избыточным весом. Это объясняется тем, что в грибах углеводы представлены пищевыми волокнами, а жиров и холестерина мало. Ученые указывают и на противоопухолевый эффект грибов. «Он связан с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются онкологами, так как являются ловушками для опухолевых клеток», – пояснила Елена Ливанцова РИА «Новости».

Ранее ученые Университета Тафтса обнаружили в шампиньонах положительно влияющие на борющиеся с раком дендритные клетки.

По словам специалистов, очень важно собирать грибы на значительном расстоянии от автомобильных и железных дорог, промышленных предприятий и мусорных свалок. Это связано с особенностью грибов накапливать вещества из почвы, среди которых токсины и тяжелые металлы.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе стало известно о желании Минсельхоза регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством. Документ опубликован на портале правовых инициатив для общественного обсуждения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.07.19

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