Минсельхоз захотел регулировать сбор ягод и грибов в лесах

Министерство сельского хозяйства возжелало получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством. Документ опубликован на портале правовых инициатив для общественного обсуждения.

Дикорастущие плоды, ягоды, орехи и грибы – ценный пищевой ресурс, а сфера их переработки – «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста», говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, продукция на основе дикоросов обладает высоким экспортным потенциалом, считают в министерстве.

В связи с этим Минсельхоз считает необходимым сделать его «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов».

Напомним, что в январе 2017 года в пресс-службе Минсельхоза опровергли появившиеся в СМИ сообщения о планах ведомства лицензировать сбор лесных грибов. В декабре 2018 года вице-премьер Алексей Гордеев поручил ведомству проанализировать ситуацию в сфере использования дикорастущих ягод и грибов и внести конкретные предложения в правительство.

Москва, Иван Гридин

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