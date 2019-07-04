российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 июля 2019, 08:42 мск

Новости Экономика

Минсельхоз захотел регулировать сбор ягод и грибов в лесах

Министерство сельского хозяйства возжелало получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством. Документ опубликован на портале правовых инициатив для общественного обсуждения.

Дикорастущие плоды, ягоды, орехи и грибы – ценный пищевой ресурс, а сфера их переработки – «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста», говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, продукция на основе дикоросов обладает высоким экспортным потенциалом, считают в министерстве.

В связи с этим Минсельхоз считает необходимым сделать его «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов».

Напомним, что в январе 2017 года в пресс-службе Минсельхоза опровергли появившиеся в СМИ сообщения о планах ведомства лицензировать сбор лесных грибов. В декабре 2018 года вице-премьер Алексей Гордеев поручил ведомству проанализировать ситуацию в сфере использования дикорастущих ягод и грибов и внести конкретные предложения в правительство.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.07.19

Из-за пожара на электростанции на Ямале без света остался поселок. / Челябинцев могут заставить платить за содержание контейнерных площадок (ВИДЕО). / Киев: Россия и Европа полностью готовы к остановке украинского транзита газа. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Госдума взялась за «дары природы»: подготовлены поправки в Лесной кодекс

Метки / правительство РФ

Российское образование в «финансовых тисках»: в регионах скоро не останется вузов и ПТУ

Правительство РФ готовит обязательную геномную регистрацию граждан

Оператору «Платона» хотят отдать все дорожные камеры фиксации нарушений ПДД

Счетная палата нашла нарушения в сфере электроэнергетики: высокие тарифы и большие сроки подключения к сетям

Новый виток «бензинового кризиса»: цены на топливо снова взлетят осенью

Российским больницам запретили покупать импортные бинты и подгузники

Перспективы повышения тарифов на отопление: роста платежей не будет – пока только на словах

Россия не вернулась к докризисному уровню расходов: почти два десятка регионов закончили квартал с дефицитом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, правительство РФ,

Новости партнеров