Госдума взялась за «дары природы»: подготовлены поправки в Лесной кодекс

В Госдуму внесены поправки в Лесной кодекс РФ и в закон «О потребительской кооперации». Предполагается, что нововведение ликвидирует пробелы в правовом регулировании в сфере сбора, заготовки и переработки «даров леса», уровень освоения которых, по данным авторов документа, пока крайне низок и составляет от 1,5 до 7%, и поможет возродить сеть пунктов сбора «дикоросов».

Законопроект (документ есть в распоряжении редакции) внесен в парламент в понедельник, 17 сентября. Соавторами документа выступили депутаты Николай Николаев, Валентина Пивненко, Татьяна Соломатина, Борис Гладких, Владимир Сысоев и Андрей Андрейченко.

В частности, в Лесной кодекс предлагается внести определение заготовленных (добытых) лесных ресурсов – ими, как говорится в документе, являются древесина, живица, пищевые и недревесные лесные ресурсы, а также лекарственные растения. Кроме того, кодекс предложено дополнить статьями, регламентирующими заготовку и переработку лесных ресурсов.

Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» соавтор законопроекта, заместитель председателя думского комитета по природным ресурсам, депутат от «тюменской матрешки» Владимир Сысоев, документ призван решить проблему легализации сбора лесных ресурсов.

«Нужно четко прописать в лесном кодексе, что относится к древесным и недревесным ресурсам, и очень важно, чтобы потребкооперация, которая очень хорошо работала в советское время, так же вновь заработала, – пояснил он. – Чтобы люди могли собирать ягоды, грибы, и через потребкооперацию они могли доходить до наших прилавков, это должна быть абсолютно законная торговля».

Сейчас, пояснил собеседник агентства, из-за несовершенства законодательства у сборщиков лесных даров и скупающих эту продукцию коммерсантов возникает масса проблем, в том числе с налогообложением. Система заготовительных пунктов обеспечит как своевременность и прозрачность расчетов с населением, сдающим ягоды и грибы, так и контроль качества этой продукции.

«Мы надеемся, что вопросы, мешающие развитию потребкооперации, этим законопроектом будут сняты», – отметил депутат, пояснив, что рассчитывает на рассмотрение документа в Госдуме в первом полугодии 2019 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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