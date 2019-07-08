Алкогольная доза: ученые выявили самых устойчивых

Группа международных ученых доказала, что даже небольшие дозы алкоголя крайне негативно влияют на психологическое здоровье человека. Согласно выводам исследования, которое опубликовано в журнале CMAJ, самыми устойчивыми оказались люди, которые никогда не употребляли спиртные напитки.

Ученые на протяжении 4 лет изучали состояние нескольких тысяч жителей Китая, разделив их на несколько групп: тех, кто никогда не употреблял алкоголь, и тех, кто употребляли не больше 100-200 грамм алкогольных напитков в неделю.

Выяснилось, что непьющие мужчины и женщины реже всего жаловались на появление проблем психического характера по сравнению со всеми остальными категориями респондентов. При этом состояние пьющих людей заметно улучшалось и достигало почти тех же значений, что и у трезвенников, когда они полностью отказывались от алкоголя на любом этапе ведения наблюдений.

«Человечество все больше пьет, и это не остановить без эффективных стратегий борьбы. Наше исследование еще раз показало, что умеренное употребление алкоголя не всегда улучшает жизнь человека. Вместо этого лучше просто отказаться от него, что позволит пьющим людям достичь почти такого же уровня психического здоровья, как и у абсолютных трезвенников», – считают ученые.

Напомним, ранее эксперты ООН заявили, что даже небольшие порции спиртного крайне негативно влияют на здоровье человека и заметно повышают вероятность развития рака, болезней сердца. Кроме этого, доказано, что употребление большого количества пива может ускорить развитие рака кишечника и груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.

Между тем, согласно исследованию японских ученых, регулярно выпивающие бокал вина пенсионеры показывают более хорошие когнитивные способности, чем те, кто вина не пил.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.07.19

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