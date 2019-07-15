В зоне распространения вируса Эбола оказался еще один город в ДР Конго

Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой. Страшный диагноз подтвердился у священника, сообщает минздрав Конго в Twitter.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что с июля 2018 года в Демконго вирусом геморрагической лихорадки Эбола заразилось около 2,4 тыс. человек, более 1,6 тыс. из них погибли. «Пастырь из Южного Киву (провинция на востоке ДРК) прибыл в Гому в это воскресенье… после краткой остановки в Бутембо, где он проповедовал в церкви, в которой регулярно возлагал руки на христиан, в том числе на больных. Первые симптомы (болезни) у него появились 9 июля, когда он еще был в Бутембо», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления.

До отъезда мужчины в Гому на автобусе его обследовал санитар. По прибытии в город в воскресенье утром священника госпитализировали для оказания квалифицированной помощи. Медики «распознали симптомы Эбола», о чем оповестили службу экстренного реагирования. После этого больного доставили в специальный центр по лечению лихорадки Эбола.

В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие. Там также объяснили, что специалисты смогли быстро установить факт заражения и оперативно изолировали пациента, поэтому «риск распространения заболевания в Гоме остается низким».

Также минздрав заверил, что все пассажиры и водитель автобуса начнут проходить вакцинацию с 15 июля.

Отметим также, что неизвестные убили на востоке ДР Конго неизвестные убили двух сотрудников сети по борьбе с распространением вируса Эбола, сообщает издание Mediacongo. Оба активиста, мужчина и женщина, были убиты и ограблены в ночь на воскресенье в своих домах.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, – острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.

Здоровье. Другие новости 15.07.19

Следователи назвали предварительную причину смерти юного биатлониста, погибшего в Крыму. / В курганские магазины опять завезли молоко с кишечной палочкой. / В медицинском центре Москвы умерла женщина: на ее лице нашли следы инъекций. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»