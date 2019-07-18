Распространение вируса Эболы стало ЧС международного масштаба

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Беспокойство специалистов вызвали недавние заражения вирусом. Случаи зафиксированы на границе ДРК с соседними государствами – Руандой и Угандой. Это значит, что география присутствия Эболы расширяется.

«Комитет по ЧС рекомендовал объявить вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и я принял этот совет», – цитирует Гебрейесуса РИА «Новости».

Несмотря на это ВОЗ призывает не вводить каких-либо ограничений по пересечению границы. Запрет может иметь катастрофические последствия. Люди будут находить нелегальные способы перебраться за рубеж, что еще больше увеличит вероятность распространения вируса.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, – острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. На данный момент зарегистрировано 2512 случаев заражения, 1676 человек погибли.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 18.07.19

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