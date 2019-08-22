В Африке закончилась эпидемия лихорадки Эбола

В Западной Африке завершилась эпидемия, вызванная вирусом Эбола. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, медикам удалось ликвидировать эпидемию, однако работу в этом направлении прекращать нельзя, так как всегда существует вероятность новой вспышки. Из Западной Африки инфекция была завезена в семь стран, в том числе в четыре с развитой экономикой – в Великобританию, Испанию, Италию и США, передает РИА «Новости».

Около месяца Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Беспокойство специалистов вызвали недавние заражения вирусом. Случаи зафиксированы на границе ДРК с соседними государствами – Руандой и Угандой. Это значит, что география присутствия Эболы расширяется.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, – острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.08.19

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