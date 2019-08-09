Врач рассказала об опасных для здоровья сортах сыра

Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека. Об этом сообщает «АиФ». По словам Пановой, для ряда людей опасность представляют сыры таких сыров как дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри.

Она рассказала, что в этих сортах содержатся токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие листериоза, который поражает центральную нервную систему и вызывает энцефалит и менингит. Особую опасность они несут для беременных женщин, так как болезнь способствует заражению плода, а также может привести к прерыванию беременности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.08.19

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