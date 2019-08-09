Врач развеял миф о пользе красного вина для сердца и сосудов

Несмотря на устоявшееся мнение, что бокал красного вина, выпиваемый ежедневно, хорошо сказывается на работе сердца, оказалось, что это не так. Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний следует вести здоровый образ жизни и избегать стресса.

Мужчины чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за разницы в гормональном фоне, рассказал РИА «Новости» заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

«Одна из причин [более высокой заболеваемости среди мужчин] заключается в том, что у женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны [эстрогены], служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий», – сказал врач.

Кроме того, мужчины больше подвержены стрессу и чаще ведут нездоровый образ жизни с вредными привычками и пищевыми излишествами.

Вопреки мифам, согласно результатам научных исследований, бокал красного вина в день не оказывает положительного влияния на работу сердца. Такая доза считается безопасной для организма. Если человеку нужно снять стресс, то таким образом он может это сделать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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