Медики рассказали о последствиях ежедневного потребления кофе

Эксперты рассказали о позитивных и негативных последствиях ежедневного употребления кофе, пишет Медикфорум. Выяснилось, что употребление кофе способно улучшить настроение, а также позитивно сказаться на работе мозга. Поэтому пить его при депрессиях даже полезно.

Также отмечается, что натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа. Порция кофеина перед спортивными тренировками способствует улучшению результатов за счет его бодрящего эффекта. Также кофе полезен для повышения концентрации и улучшения памяти.

Медики рассказали о негативных аспектах. К ним можно отнести повышение артериального давления и уровня холестерина. Особенно это касается кофе, который приготовлен при помощи френч-пресса, перколятора. В таком напитке больше кафестола, который может увеличивать уровень холестерина и, как следствие, негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Помимо этого, из-за кофе могут развиться тревожные состояния, беспокойный сон и головная боль. Эксперты советуют не злоупотреблять напитком.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.08.19

Курганский аэропорт нарушал права инвалидов. / Суд отказался удовлетворить исковые требования к «Московскому школьнику» от доверителя юриста ФБК Соболь. / Вода в домах Югры признана санврачами непитьевой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»