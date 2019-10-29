Американские медики обнаружили новое целебное свойство кофе

Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США) открыли новое полезное свойство кофе. Проведенные ими исследования показали, что регулярное употребление кофе снижает риск развития ряда серьезных заболеваний.

Специалисты проанализировали биопсии слизистой оболочки толстой кишки, взятые у 34 человек, сравнив распространенность различных бактерий у людей с высоким и низким потреблением кофеина.

Оказалось, что у любителей кофе оказалось больше противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше потенциально вредных Erysipelatoclostridium.

По мнению авторов исследования, выявленный состав микробиомы кишечника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени, сообщает РИА «Новости».

Ранее эксперты рассказали о позитивных и негативных последствиях ежедневного употребления кофе. Так, натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа. К негативным последствиям медики отнесли повышение артериального давления и уровня холестерина. Особенно это касается кофе, который приготовлен при помощи френч-пресса и перколятора.

Москва, служба информации РИА «Новый день»

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