Гастроэнтеролог объяснил опасность чашки кофе по утрам

Привычка выпивать чашечку кофе по утрам может быть опасной для здоровья. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян.

По ее словам, если кофе заменяет завтрак, то это негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. Более того, если у человека диагностирована желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, то от кофе нужно отказаться совсем.

В особенности бодрящий напиток опасен для людей с повышенным кровяным давлением. Употребление кофе может грозить развитием инфаркта или инсульта, сообщает «Вечерняя Москва».

В то же время тем, у кого давление низкое, кофе поможет привести его в норму.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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