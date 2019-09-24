Мир погрузится в хаос: ученые предупредили о страшной пандемии

Эксперты Совета по глобальному мониторингу готовности при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что планета стоит перед угрозой пандемии респираторного патогена, который способен в за короткий промежуток времени убить до 80 миллионов человек. По оценке ученых, мир не готов к такой угрозе, пишет Science Alert.

Как сообщается, экспертная группа на протяжении года изучала различные факторы, в том числе, политические тенденции и изменение климата, которые могут повлечь чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. В результате ученые пришли к выводу, что «существует очень реальная угроза быстроразвивающейся смертельно опасной пандемии респираторного патогена, убивающей от 50 до 80 миллионов человек и уничтожающей почти 5 процентов населения планеты».

«Глобальная пандемия такого масштаба может привести к катастрофическим последствиям, создавая повсеместный хаос, нестабильность и отсутствие безопасности. Мир к этому не готов», – считают авторы доклада.

Ученые подчеркнули, что человечество слишком безалаберно относится к эпидемиям болезней. «Мы слишком долго допускали это цикл в отношении пандемии: сначала, когда возникает серьезная угроза, мы наращиваем усилия по борьбе, но затем, когда угроза стихает, быстро забываем об этом. Давно уже пора начать работать», – подчеркнули ученые.

Авторы доклада предложили семь конкретных действий, к которым должны прислушаться мировые лидеры. В список входит безоговорочное выполнение международных медико-санитарных правил, увеличение инвестиций в исследования и разработку вакцин, а также создание сильных национальных систем обеспечения готовности и предупреждения эпидемий.

Ранее ВОЗ предупреждала о вероятности пандемии птичьего гриппа H5N1, если вирус подвергнется рекомбинации генов с вирусом гриппа человека и станет передаваться между людьми.

Как ранее сообщал «Новый День», согласно выводам других следований, в результате глобального потепления Россия уже в скором будущем может столкнуться с экзотическими южными лихорадками. В частности, большее распространение может получить Конго-Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ), которую переносит клещ, ранее обитавший в южных регионах, а также лихорадка денге. На ее распространение влияет увеличение числа насекомых-переносчиков, наличие резервуаров для вирусов, массовые скопления людей в городах, экзотический туризм и гигиена.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.09.19

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