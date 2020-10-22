Голуби и чайки оказались переносчиками опасных для людей супербактерий

Исследование австралийских ученых показало, что некоторые виды птиц, в том числе пингвины, чайки и голуби, которые живут в непосредственной близости от городской среды, переносят устойчивые к лекарствам бактерии (супербактерии), которые могут вызывать серьезные инфекции у людей. Об этом пишет Phys.org. Специалисты изучали птиц, обитающих на острове Пингвинов.

Исследователи из Университета Мердока обнаружили, что каждая вторая чайка, а также каждый десятый пингвин и голубь являются носителями кишечной палочки Escherichia coli (E. coli) и передают ее другим видам птиц.

Ученые выявили генетические маркеры, связывающие устойчивые бактерии, обнаруженные у птиц, с патогенами, найденными у людей. «Свидетельства указывают на то, что цепь передачи начинается с заражения птиц отходами жизнедеятельности человека и последующего распространения бактерий по окружающей среде», – сказал исследователь антимикробных препаратов из Университета Мердока доктор Сэм Абрахам. «Важно отметить, что существует риск, что птицы могут передать патоген обратно людям, домашнему скоту или домашним животным из-за загрязнения окружающей среды», – добавил он.

По его словам, ученые пока не знают, как именно птицы «собирают» бактерии, но подозревают, что «это могло быть со свалок, где чайки обычно кормятся, и, в частности, из подгузников, медицинских прокладок и других отходов на мусорных полигонах». «Чайки затем распространяют патоген на другие виды птиц, поэтому мы подозреваем, что пингвины и голуби также являются переносчиками, учитывая, что у них другой образ жизни и они не копаются в мусоре, как чайки», – отметил Абрахам.

Исследователь предупреждает, что бактерии, переносимые птицами, вызывают серьезные инфекции у людей, такие как инфекции мочевыводящих путей и сепсис, и их присутствие в дикой природе еще больше сократит время, в течение которого критически важные антибиотики будут оставаться эффективными.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с прогнозом, согласно которому к 2050 году человечество может столкнуться с пандемией из-за устойчивости бактерий к антибиотикам. Ученые в свою очередь заявили об учащении случаев смерти людей в больницах от самых простых инфекций, с которыми врачи ранее легко справлялись. Микробы быстро приспосабливаются к новейшим антибиотикам, в связи с этим стремительно будут появляться новые штаммы бактерий – так возникают супербактерии, поясняют они.

Напомним, что в 2016 году в США скончалась женщина с переломом ноги, который получила в Индии. У пациентки развилось воспаление, которое не смог побороть ни один из 26 антибиотиков, который ей назначали врачи. В итоге женщина скончалась от сепсиса. Подобные истории, и не одна, а множество, зарегистрированы почти в каждой стране мира, указал профессор университета Мельбурна, руководитель микробиологического диагностического отделения Бен Хауден.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.10.20

Екатеринбуржцы скупают антибиотики, которые выписывают при Covid-19. / В России снова растет спрос на медработников – все из-за второй волны. / На Ямале от коронавируса за сутки скончались три человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»