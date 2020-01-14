Люди будут умирать от простых порезов: Земле грозит пандемия из-за супербактерий

Ученые заявили об учащении случаев смерти людей в больницах от самых простых инфекций, с которыми врачи ранее легко справлялись. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году человечество может столкнуться с пандемией из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Профессор университета Мельбурна, руководитель микробиологического диагностического отделения Бен Хауден предупреждает – микробы быстро приспосабливаются к новейшим антибиотикам, в связи с этим стремительно будут появляться новые штаммы бактерий. «Так возникают супербактерии», – заявил исследователь, сообщает портал medikforum.ru.

Напомним, что в 2016 году в США умерла женщина с переломом ноги, который получила Индии. У пациентки развилось воспаление, которое не смог побороть ни один из 26 антибиотиков, который ей назначали врачи. В итоге женщина скончалась от сепсиса.

Как отметил ученый, подобные истории, и не одна, а множество, зарегистрированы почти в каждой стране мира. По его прогнозу, с каждым годом будет увеличиваться число тех, кто будет умирать от простых воспалительных процессов – буквально от порезов на коже.

Единственными мерами по предотвращению такого развития ситуации являются отказ от бесконтрольного употребления антибиотиков и следование простым правилам личной гигиены – мыть руки с мылом, а также избегать территорий и стран с высоким риском заражения.

Напомним, в сентябре эксперты Совета по глобальному мониторингу готовности при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили об угрозе пандемии респираторного патогена, который способен за короткий промежуток времени убить до 80 миллионов человек. По оценке медиков, мир не готов к такой угрозе. Ранее ВОЗ предупреждала о вероятности пандемии птичьего гриппа H5N1, если вирус подвергнется рекомбинации генов с вирусом гриппа человека и станет передаваться между людьми.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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