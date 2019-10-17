Диспансеризация только на бумаге: врачи усомнились в данных по числу осмотренных россиян

Большинство медработников усомнились в данных по диспансеризации населения в России. Почти половине врачей известно о случаях профилактических осмотров, проведенных только на бумаге. Таковы результаты опроса медицинских работников, проведенного Фондом «Здоровье».

Исследование проводилось при помощи мобильного приложения «Справочник врача». В нем приняли участие 3,7 тысячи врачей и средних медицинских работников из 85 регионов России.

74% респондентов заявили, что не доверяют официальным данным по выполнению планов диспансеризации и профосмотров. По их мнению, в реальности осмотров проводится меньше, чем показывает статистика. С прошлого года доля сомневающихся медиков выросла на 2%. 40% опрошенных знают о случаях, когда медицинские организации отмечали прохождение диспансеризации человеком в его отсутствие.

Более половины врачей (54%) уверены, что региональные органы здравоохранения не принимают реальных действенных мер по профилактике заболеваний. О том, что в государственных медицинских организациях профосмотры и первый этап диспансеризации взрослого населения проводятся в день обращения граждан, говорят только 51% опрошенных. Лишь 38% медработников знают о проведении осмотров в субботу или вечером.

Участие в проведении диспансеризации не влияет на заработную плату, утверждают 52% медработников. Четверть все же отметили рост зарплаты, но незначительный.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на объяснения губернаторов относительно неточной статистики причин смертности в регионах. Премьер потребовал «прекращать вранье» и пригрозил главам регионов очень неприятными последствиями. Медведев уточнил, что манипуляции со статистикой касаются «не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

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